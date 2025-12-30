目玉がないと言われていた紅白に注目点が生まれました。米津玄師が緊張感たっぷりのパフォーマンスを披露してくれることでしょう。◆劇場版アニメ『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として話題に曲目は劇場版アニメ『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」です。注目すべきは、歌詞の大胆な表現。＜頸動脈からアイラブユーが噴き出て＞とか＜ザラメが溶けてゲロになりそう＞などの刺激的な言葉が印象に残ります。“