大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年3月20日記事は取材時の状況）＊＊＊厚生労働省の人口動態統計によると、2019年の初婚夫婦の年齢差は、同年齢の21.0％が最も多い。次いで夫が1歳上で、同年代同士の結婚が多いことがわかる。一方で、夫婦で10歳以上離れた「年の差婚」を選択