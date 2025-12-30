ダイソーで気になってゲットした『ラッピングシール』。筆者のようにラッピングに自信がない不器用さんにこそ推したい、とても優秀なアイテムです！シールタイプだから貼るだけで簡単。しかもデザインが上品なので、どんな方にも渡しやすいです。コンパクトなので、小さな袋菓子にぴったり。特別感を出せておすすめですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ラッピングシール（38、のし、フラワー）価格：￥110（税込）入