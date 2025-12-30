旅行での衣類やタオルの持ち運びに便利な、トラベル用の圧縮バッグ。ファスナーを閉じるだけで圧縮されて、省スペースで荷物を持ち運べる便利なアイテムですよね！ダイソーでも販売されていますが、より便利なタイプの商品を発見しました。持ち手が付いていて、荷物整理が楽ちん。これがないと困るくらいお気に入りです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トラベル単層圧縮バッグ（35cm×25cm、BK）価格：￥330（税込）サ