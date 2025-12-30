1500m→2000mへ国土交通省航空局が「令和8年度の関係予算決定概要」を公開しました。ここには鹿児島県の離島にある「屋久島空港」の滑走路を1500mから2000mへと延長する事業を引き続き実施するといった内容が盛り込まれています。2000mに延長する理由は何なのでしょうか。【写真】実は激レア？ これが屋久島空港滑走路の「驚愕仕様」全貌です航空局はこれを「屋久島空港において、首都圏からの直行便の就航を可能とし、交流人