歌手の工藤静香（55）が29日に生放送された日本テレビ「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」（後5・30）に出演。歌手の中島みゆき（73）への思いを語った。「あのアーティストの今年イチバン聴いた歌トップ3」のコーナーで今年デビュー50周年を迎えた中島が紹介された。工藤とは深いつながりがあるとして、これまで25曲もの楽曲が提供されているとした。工藤にとって中島は最も尊敬するアーティス