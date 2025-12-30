きょう未明、神奈川県大和市にある動物病院と住宅を兼ねた建物で火事があり、3人が死亡しました。きょう午前4時ごろ、大和市西鶴間にある動物病院と住宅を兼ねた3階建ての建物で「3階から黒煙があがっている」と通行人の男性から119番通報がありました。消防のポンプ車など14台が駆けつけて消火にあたり、およそ2時間後に火は消し止められました。警察などによりますと、現場の建物から男女3人が救助されましたが、男性1人の死亡が