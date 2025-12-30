マンションのオートロックと言えば、鍵を挿したり、暗証番号を入力したりして開錠するのをイメージする人が多いだろう。ところが、近年はITやAI技術の革新によって大きく進化し、ICチップを内蔵した鍵やカードをかざしたり、カメラに顔を映して顔認証で本人認証したりして開錠するタイプが増えている。今回は防犯セキュリティを高めつつ利便性も向上したマンションの入館認証システムや、昨今増えつつある配達員などになりすました