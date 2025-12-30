2025年1〜10月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「子育て」ジャンルの人気記事です。（初公開日は5月19日記事は取材時の状況です）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝子育てにおいて夫婦の意見が分かれることは避けられないものです。しかし“子どもの安全を守ること”に関しては、親として絶対に譲らない姿勢が求められます。それが「車のチャイルドシートを使うか使わな