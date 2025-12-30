アメリカの歌姫ケイティ・ペリー（41）が、カナダの前首相ジャスティン・トルドー氏（53）との交際をついに公表した。2025年夏ごろからデート現場をたびたび目撃され、「意外過ぎる組み合わせナンバーワン」と話題になっていた2人。ケイティ本人がトルドー氏と付き合っていることを認める前に、なんと岸田元首相がSNSで2人の関係を公にしたことで、さらに報道がヒートアップすることに。◆見つめ合いながら寿司店で食事する2人「