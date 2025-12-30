ペペ桜井さん（ぺぺ・さくらい、本名・桜井孝吉＝さくらい・こうきち＝ギター漫談家）が２７日、老衰で死去した。９０歳だった。告別式は近親者で行う。落語協会に所属し、東京の寄席を拠点に活動。とぼけた味わいの芸が人気だった。今年１月まで寄席に出演していた。