東京が世界都市ランキングで初の総合2位に浮上した。だが、この朗報を生活実感として喜べる人はどれほどいるだろうか。総合力は上がる一方で、経済や賃金、住みやすさの指標では弱さも露呈している。順位の上昇と違和感が同時に進む東京の現在地を読み解く。総合2位は朗報？順位と実感にズレ世界の都市総合力ランキング（GPCI-2025）で、東京が初めて総合2位に到達した。2016年以降9年連続で3位にとどまってきた東京が、ついにニュ