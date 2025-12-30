「初勝利を挙げられるように、そこに向かって全力で腕を振って結果を出していきたいと思います」。ロッテ高卒2年目・木村優人は今年2月の石垣島春季キャンプで、今季の目標に“プロ初勝利”を掲げたが、早々に達成し、先発・リリーフで抜群の存在感を発揮した。木村は高卒1年目の昨季、体づくりを中心にファームで11試合・19回を投げ、0勝2敗、防御率2.37、一軍での登板はなかった。自主トレでは「真っ直ぐのスピード、強