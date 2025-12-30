東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.77高値184.44安値183.47 185.29ハイブレイク 184.86抵抗2 184.32抵抗1 183.89ピボット 183.35支持1 182.92支持2 182.38ローブレイク ポンド円 終値210.88高値211.43安値210.44 212.38ハイブレイク 211.91抵抗2 211.39抵抗1 210.92ピボット 210.40支持1 209.93支持2 209.41ロ&#1254