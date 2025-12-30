東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.36高値9.41安値9.33 9.48ハイブレイク 9.45抵抗2 9.40抵抗1 9.37ピボット 9.32支持1 9.29支持2 9.24ローブレイク シンガポールドル円 終値121.43高値121.95安値121.38 122.36ハイブレイク 122.16抵抗2 121.79抵抗1 121.59ピボット 121.22支持1 121.02支持2 120.65ローブレイ