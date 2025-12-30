イランで経済状況の悪化に抗議するデモが広がっています。AP通信によりますと、首都テヘランで29日、通貨の急落や物価高など経済状況の悪化に対して、商人や市民らによる抗議デモが行われたということです。同様のデモは、中部イスファハンや南部シラーズなど主要都市にも広がっていて、参加者からは現在の体制や政権を批判する声も上がったということです。中東の衛星テレビ局アルジャジーラは、一部の場所では、デモ参加者に対し