・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９８６６．５３（－４．１５） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４３５１．１２（＋１１．０６） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１１２．０２（＋８．４４） ・ロシア・ＲＴＳ １１１５．３５（－１．６９） 出所：MINKABU PRESS