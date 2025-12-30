【ニューヨーク共同】週明け29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前週末比249.04ドル安の4万8461.93ドルで取引を終えた。高値圏で推移する中、当面の利益確定を目的にした売り注文が優勢だった。ダウ平均は、24日まで5営業日続伸して4万8731ドル台を付け、終値としての最高値を更新した。クリスマスの休場明けの26日には小幅に下落し、29日も目新しい買い材料に乏しかった。ハイテク株主体のナスダック