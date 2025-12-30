XJAPANのYOSHIKIが31日放送のテレビ朝日「ザワつく！大晦日豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP」（後5・00）に出演する。「ザワつく！」は初登場で、歌手のDAIGO（47）とともに長嶋一茂（59）、石原良純（63）、高嶋ちさ子（57）と超VIPグルメ対決を繰り広げる。すでに水谷豊＆伊藤蘭夫妻や天海祐希率いる「緊急取調室軍団」、竹内涼真率いる「再会」軍団、羽鳥慎一＆玉川徹の出演が解禁されているが、明日の放送を