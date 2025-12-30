好きなはずなのに、なぜか気持ちが重い。会えば嬉しいのに、帰り道でモヤモヤする。そんな“楽しくない恋”に心当たりがあるなら、それは恋心と一緒に「罪悪感」も抱えてしまっている状態かも。実はこの感情の組み合わせ、決して珍しいものではないんです。「好き＝悪いことかも」と無意識にブレーキをかけている罪悪感が出やすい人ほど、恋愛に対しても真面目で慎重な傾向。自分の立場や状況、周囲とのバランスを考えすぎるあまり