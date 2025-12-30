同じ映画でも、見る人によって感想は大きく異なるものである。しかし、ほかの人と一緒に見ることで感性が影響されることもあるようだ。漫画家・吉良いとさんの作品「水曜日午後5時、シアター前」では、偶然出会った感性が異なる2人の友情が描かれている。 【漫画】「水曜日午後5時、シアター前」 アート系映画が好きなつくねと、エンタメ系映画が好きなまかろんは、映画館で偶然隣の席に座ったことから知り合