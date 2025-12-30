日本政府が国立の博物館と美術館などを対象に外国人に日本人より高い入場料を払わせる二重価格制を導入する方針を固めたと読売新聞が29日に報道した。この方針が施行される場合、日本国内で外国人を対象にした二重価格制が全般的に拡散する可能性が提起される。報道によると日本文化庁は国立博物館・美術館法人の収益構造を改善するための案としてこのような方向を定めた。相当数の国立文化施設が収入の半分以上を政府交付金に依存