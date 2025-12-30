俳優の木村拓哉（53）が28日、自身がパーソナリティを務めるTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）に出演。撮影が終わった後、誰よりも帰宅するのが早い俳優を明かした。この日のゲストは、木村と何度も共演経験がある俳優の小日向文世。木村は、小日向とは撮影中は一緒に食事に行ったり、飲みに行ったりすることは「あまりない。終わった後ですもんね」と言うと、小日向は「俺、あんまり芸能界の人と交友関係がないの