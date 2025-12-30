フレンチブルドッグのしろくんがドライヤーハウス（ペット用の箱型ドライヤー）に入っている姿を見つけ、泣き出す赤ちゃんを撮影した動画がInstagramで話題になっている。しろの日常（@shiro_frenchbull）さんが投稿したこの動画には、88.4万表示、1.1万件の「いいね」が集まり、「弟君、しろくんが閉じ込められたと思ったのかな」「助けたいと思う気持ちが伝わってきます健気ですね」「可愛い！ 優しい赤ちゃん」といったコメ