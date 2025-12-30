ウクライナのゼレンスキー大統領は、停戦後にロシアによる再侵攻を防ぐための「安全の保証」について、少なくとも30年にわたり提供するようアメリカに求めたことを明らかにしました。ゼレンスキー大統領は29日、SNSへの投稿で、アメリカのトランプ大統領との28日の首脳会談で、停戦後の「安全の保証」の提供期間について「30年、40年、あるいは50年を検討」するよう求めたことを明かしました。現在、アメリカが提示している和平計