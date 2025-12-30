人生でいちばん後悔するお金の使い方とは何か？ 人生を変える一冊として話題を集めるベストセラー『DIE WITH ZERO人生が豊かになりすぎる究極のルール』は、ムダ遣いや浪費よりも、はるかに深い後悔を生む使い方を示している。本書に示された一つのシンプルなグラフが、その残酷な現実を浮き彫りにする。（構成：ダイヤモンド社書籍編集局）お金の価値は加齢とともに低下する「人生で後悔するお金の使い方は何か？」と聞かれれば