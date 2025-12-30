NTTドコモは、映像配信サービス「Lemino」で、2025年1月1日～10月31日に配信した作品を対象にユニークユーザー数を集計した「2025年 Lemino年間ランキング」を発表した。 「Lemino」が2025年の年間ランキングを発表 年間ランキングで1位となったのは、ボクシングの「トリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ」、2位は同じくボクシングの「世界タイトルマッチ