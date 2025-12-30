タレントの板野友美さんは12月28日、自身のInstagramを更新。スタイル抜群のブラックコーデを公開しました。【写真】板野友美の美しいブラックコーデ「ベロア上品で似合ってますね！」板野さんは「冬はベロア素材好きだな。ちょっと上品にみえる感じこのスカートもボリュームあって等身バランス取れてすき」とつづり、2枚の写真を載せています。室内で鏡越しに撮影したブラックコーデです。ブラックのロングスカートやサングラス