謎の粉を買ってきてほしい、と頼まれた――。【漫画】「ひらめきって粉、買って帰って」2万人が興味惹かれたその正体そんな体験を描いたエッセイ漫画が、X上で注目を浴びている。作者は、漫画家の明石こや（＠illkoya）さん。2025年11月5日に投稿されたその漫画は、明石こやさんが知人からこんなお願いをされた場面から始まる。「鹿児島いるならひらめきって粉買って帰って」「ひらめき」という、粉？それはその、使ったらひら