【ニューヨーク共同】週明け29日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比54銭円高ドル安の1ドル＝156円01〜11銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1767〜77ドル、183円67〜77銭。米長期金利の下落を手がかりに、日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いが優勢だった。