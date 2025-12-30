家を購入するなら、マンションと戸建てのどちらがいいのか。長年「住みここちランキング」に携わってきた麗澤大学教授の宗健さんは「マンションか戸建てかの結論は、最終的には自分が望む暮らし方と好き嫌いで決まる。それぞれのメリット・デメリットを紹介しよう」という――。写真＝iStock.com／Andrii Yalanskyi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Andrii Yalanskyi■「マンションvs.戸建て」の結論は出せない持ち家vs.