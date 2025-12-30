2026年1月1日全国公開となる『迷宮のしおり』は、「マクロス」、「アクエリオン」シリーズなどで知られる河森正治監督初のオリジナル長編アニメーションだ。引っ込み思案な女子高生・前澤栞（声：SUZUKA（新しい学校のリーダーズ））は、親友の希星（声：伊東蒼）と撮った動画がきっかけで、スマホの中に広がる不思議な世界に閉じ込められてしまう。途方に暮れる栞に手を差し伸べたのは、若き天才起業家・架神傑。架神は栞に「