【ロサンゼルス＝後藤香代】米ハワイ州ハワイ島の地元警察は２８日、日本人観光客の男性１人が崖から海に飛び込み、死亡したと発表した。溺死とみられる。発表によると、亡くなったのは東京都世田谷区のオゴシ・カンさん（２６）。オゴシさんは２８日、家族とともに訪れていた島南部で海に飛び込んだ後、沈んでいるのが見つかった。居合わせた人々に救助され、病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認された。