【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、南部フロリダ州での記者会見で、台湾周辺での中国軍の演習について、中国の習近平国家主席から連絡はないが「懸念していない」と述べた。トランプ氏は最近、来年4月の訪中を見据え中国への融和姿勢を強めている。トランプ氏は「もちろん演習は知っているが、習氏から何も聞いていないし、彼が台湾侵攻を実行するとは思わない」と強調。「中国軍はあの地域で20年も演習をしている。