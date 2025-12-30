スズキ「スイフトスポーツ」なぜ人気？1.4リッターターボを搭載した数少ない小型スポーツカーとして、熱狂的なファンの多いスズキ「スイフトスポーツ」。2017年に登場した現行モデルはすでに生産終了がアナウンスされ、現在は「ファイナルエディション」のみの展開となっており、こちらも在庫限りとされています。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「小型スポーツカー」です！（30枚以上）一方でベースとなる「スイフト