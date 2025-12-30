私（サキホ、40代）は夫（リュウイチ、40代）と2人の子どもとの4人暮らし。私の実家は遠方にあり、実母が親戚付き合いとして、毎年義両親へ果物を送っています。わが家が住む県内には義両親と義弟（ケンイチ、40代）一家がいて、3ヶ月に1回の頻度で3家族が義実家に集まります。子どもたちも大人も恒例の集まりを楽しんでいますが、私は義妹（マイ、義弟の妻、30代）の言動が気になって仕方ありません。集まりの前には、私と義母が