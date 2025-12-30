アメリカのトランプ大統領は29日、イスラエルのネタニヤフ首相と会談し、停戦後も不安定な状況が続くパレスチナ自治区ガザについて、イスラエルの対応に「問題はない」と主張しました。トランプ大統領「イスラエルの行動に懸念はない。ほかの人々の方が問題だ。イスラエルの和平計画の不履行に対する懸念はない」会談後の記者会見でトランプ大統領は、イスラエルとイスラム組織ハマスが10月に合意したガザの和平計画について、イス