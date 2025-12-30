中国軍による台湾周辺での大規模な軍事演習は30日、2日目が行われます。演習2日目となる30日は日本時間の午前9時から19時まで実弾の射撃訓練などが行われる予定で、中国は指定した海域や空域へ船舶や航空機が入らないよう警告しています。一方、台湾国防部は日本時間29日午後4時までに、中国軍機のべ89機の活動を確認したと発表しました。また、台湾交通当局は、今回の演習で飛行機の欠航などにより、10万人以上の乗客と857便が影