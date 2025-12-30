2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が25年12月23日、自身のインスタグラムを更新。テレビ番組のロケで訪れた、コロンビアでのオフショットを披露した。「コロンビアロケのオフショット」中川さんは、「コロンビアロケのオフショットpart2」とし、抜群のスタイルが際立つスポーティーなコーデや爽やかなパンツスタイルを投稿。「私の後ろにあるのはいったいなんでしょうか」と思わせぶりに