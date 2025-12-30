【本日の見通し】米FOMC議事要旨にらむ 今晩米連邦公開市場委員会（FOMC) の議事要旨（１２月９日、１０日開催分）が公表される。１２月のFOMCでは、市場見通し通り政策金利であるFF金利誘導目標が0.25％引き下げられ、3.50-3.75％となった。利下げは3会合連続となる。声明ではインフレが依然やや高止まりしているとの従来姿勢が踏襲された。また、１０月会合に続いて、FF金利の追加調整の程度と時期を検討するにあた