12月30日（火）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』は、「年末特別授業」として“ベスト・ファーザーイエローリボン賞”にも選ばれたことのあるタレント・ユージが、母親とのしくじりまくった過去をテレビ初告白する。母親とのすれ違いとどん底壮絶人生、しくじった親子関係から学んだ教訓とは？登壇早々、「実は私、みなさんがドン引きしそうな壮絶なしくじりをおかしています」と告げたユージ。「非行・ケンカを繰り返して中