井筒まい泉は、2026年1月1日から3日に、お正月恒例の「まい泉福袋」を全国のまい泉直営販売店で販売します（一部店舗を除く）。人気商品が入った福袋は2種類「まい泉福袋」は、看板商品のヒレかつサンドやとんかつソースなど、人気の商品が入った福袋。通常販売価格から最大43％オフの価格で販売されます。ラインアップは2種類。●まい泉福袋2160円【セット内容】・ヒレかつサンド3切（3個）・豚汁（2個）・かつカレー専用ソース