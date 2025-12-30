○経済統計・イベントなど ００：００米・住宅販売保留指数 １９：００日・外国為替介入実績 ２３：００米・住宅価格指数 ２３：００米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ２３：４５米・シカゴ購買部協会景気指数 ※日・大納会 ※フィリピン市場が休場 出所：MINKABU PRESS