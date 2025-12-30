２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円０６銭前後と前週末と比べて５０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円７７銭前後と同５０銭弱のユーロ安・円高だった。 日銀が２９日に公表した１８～１９日開催分の金融政策決定会合の主な意見で、金融引き締めに前向きな「タカ派的」な議論が行われていたことが分かり、利上げ継続観測