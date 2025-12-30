チャンネル登録者数・114万人を誇る、お笑い芸人のはいじぃ。約10年前、YouTuberという職業がまだ世間に知られていない頃から動画の配信を行っていた彼は、ある日、あまり売れていない芸人たちとともに“Googleの偉い人”のプレゼンを聞くことになる。その時、彼が感じたこととは……？※本稿は、お笑い芸人のはいじぃ『明るく生きているつもり』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。初めてYouTubeにアップした動画の再生