知名度をなかなか上げられなかった気象キャスターが、「サザン天気予報士」と呼ばれるようになった軌跡を振り返る。ビジネスでSNSを伸ばしたい人、個人の影響力を高めたい人に、私の経験がヒントになれば嬉しい。（ウェザーマップ気象キャスター佐藤圭一）Xフォロワー1000人未満が「サザン天気予報士」になるまで2024年初頭、私は行き詰まっていた。全国ネットのテレビに気象キャスターとして出演している。それでもXのフォロ