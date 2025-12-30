大阪3月限ナイトセッション 日経225先物50380-100 （-0.19％） TOPIX先物3424.0-2.5 （-0.07％） シカゴ日経平均先物50355-125 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 29日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。年末年始で市場参加者が限られるなか、金や銀など貴金属相場が急落したことが投資家心理を冷ます形になった。鉱山のニューモント やフリー