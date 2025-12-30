◇バスケットボール ウインターカップ2025 決勝 福岡大大濠(福岡) 97-71東山(京都)(29日、東京体育館)高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」の男子決勝が29日に行われ、福岡大大濠が連覇を達成。1年生の白谷柱誠ジャック選手もダブルダブルの活躍でチームの勝利に貢献しました。3回戦では33得点13リバウンドをマークし注目された白谷選手。準決勝に続いて決勝戦でも、14得点15リバウンドとダブルダブルを記録し