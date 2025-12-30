◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。前回は総合16位に終わるも、予選会7位で3年連続の本選出場を決めた神奈川大学。ハーフマラソンで1時間01分09秒の記録を持つ宮本陽叶選手(4年)が2年連続で2区を任されました。前回大会で1年生ながら6区区間6位と快走を見せた上田航大選手(2年)は1区へ。序