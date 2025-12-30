2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝。全チームが唯一同時にスタートする21.3kmの1区は、レースの流れを大きく左右。チーム屈指のスピードランナーを起用し、先手必勝のレースを狙うチームもいます。その最たる例で近年特大のインパクトを残しているのが、中央大学。1区の区間記録保持者は吉居大和選手。2年生で臨んだ2022年の98回大会では、序盤から飛び出すと、攻める走りで独走。佐藤悠基選手(東海大)の区間記録1時間1